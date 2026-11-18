Los detalles "Blindar y proteger las prestaciones como las pensiones como un derecho fundamental". Esta es la prioridad para BNG, aunque recordando que el PP seguirá minando para hacer creer que el sistema no es sostenible".

Olalla Rodil ha representado al BNG en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta, donde destacó que en Lugo se encuentran las segundas pensiones más bajas del Estado, después de Orense. Subrayó la situación de muchas personas que sobreviven con pensiones inferiores a 900 euros, especialmente en el ámbito agrario y no contributivo, y abogó por incorporar una perspectiva de género en las pensiones debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. Rodil enfatizó la importancia de elevar las pensiones no contributivas al 60% del salario medio y protegerlas como un derecho fundamental. En el debate, participaron representantes de varios partidos, aunque el Partido Popular y Vox optaron por no asistir.

Olalla Rodil ha sido la elegida para representar este martes a BNG en el especial de El Objetivo: Mesa Abierta. Allí ha explicado que viene de una provincia, la de Lugo, en la que tienen "las segundas pensiones más bajas del Estado", porque las primeras son las de Orense.

Se refiere a muchísima gente que sobrevive con pensiones inferiores a los 900 euros vinculadas al mundo agrario o a las pensiones no contributivas. Y, por ello, pide que se "ponga perspectiva de género" en el tema de las pensiones para nuestras mayores. "Hay una herida enorme entre los hombres y las mujeres".

Rodil ha recordado que el acuerdo con el Gobierno actual pasa por que las pensiones no contributivas se "eleven como mínimo hasta el 60% del salario medio". Pero que hay otra cuestión esencial: "Blindar y proteger las prestaciones como las pensiones como un derecho fundamental".

Entiende que es una de las grandes conquistas laborales frente a los discursos de derechas, que intentan "ir socavando, minando y haciéndonos creer que el sistema no es sostenible". "Es sostenible, pero lo que quiere el PP y parte de las derechas es recortar", ha asegurado Olalla Rodil.

Este martes, los representantes de casi todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre se han sentado junto a Ana Pastor para debatir en este especial de El Objetivo: Mesa Abierta.

Y decimos casi todos porque, pese a haber sido invitados, tanto el Partido Popular como Vox han renunciado a asistir. Sí han estado en la mesa José Muñoz (PSOE), Tesh Sidi (Frente Amplio), Olalla Rodil (BNG), Joseba Díez (PNV), Jacinto Morano (Podemos) y Cristina Valido (Coalición Canaria).

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