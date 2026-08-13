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Espectacular vestido de lentejuelas

Virginia Riezu, del vestido de Inés García en el cumpleaños de Lamine Yamal: "Me recuerda a mi exnovio, corto"

Mónica Cruz enseña los momentazos que ha dejado el cumpleaños de Lamine Yamal, como el espectacular look de su novia, la influencer Inés García: "Es un vestidazo que no queda bien a todo el mundo".

Virginia Riezu, del vestido de Inés García en el cumpleaños de Lamine Yamal: "Me recuerda a mi exnovio, corto de arriba y de abajo"

Lamine Yamal ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con una fiesta en la que, como explica Mónica Cruz en el plató de Zapeando, están saliendo imágenes a cuentagotas". Por ejemplo, el vídeo que el dj del evento ha colgado en sus redes en el que se puede ver al futbolista bailando con una copa en la mano y un micrófono.

Para la ocasión, Lamine Yamal ha lucido un polo rosa, como se puede ver en la imagen que ha compartido en sus redes la cantante Bad Gyal junto al joven futbolista. Por su parte, su novia, la influencer Inés García, ha llevado un espectacular vestido rosa con lentejuelas.

"Es un vestidazo que no queda bien a todo el mundo", afirma Mónica Cruz en Zapeando, donde Virginia Riezu afirma que le "recuerda a un novio" que tuvo "porque es corto de arriba y de abajo".

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