VÍDEO | Irene Junquera, al ver al rey Felipe VI en bañador: "Que me enseñe la Constitución y lo que quiera"

El monarca ha alargado sus vacaciones en Palma, ya que está participando en la Copa del Rey de Vela. Además, allí también se encuentran algunos de sus amigos.

La revista 'Diez Minutos' lleva en su portada el rey Felipe VI. El monarca está disfrutando de unas vacaciones pasadas por agua ya que se encuentra en Palma. Y, para ilustrarlo, muestran al rey en bañador a bordo de un barco.

"Que me enseñe la Constitución y lo que quiera", comenta Irene Junquera, tras ver las imágenes. Las fotos que se pueden ver en la revista, como explica Juan Sanguino, "son una maravilla porque pocas veces se puede ver al rey así y con el pechete al descubierto".

"La propia revista señala que la última vez que vimos este tipo de imágenes de Felipe fue en el año 87", añade. El periodista considera que el monarca "está guapísimo" aunque no duda en calificar su bañador como "horroroso y no es nada favorecedor".

El rey se encuentra en Palma ya que está participando en la Copa del Rey de Vela y, además, "están sus colegas de toda la vida". En la revista, además, señalan que también va a aprovechar para ver eclipse solar desde la isla, ya que es "un gran apasionado de la astronomía".

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