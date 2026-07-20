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España, campeona del mundo, regresa a Madrid para celebrar su segundo Mundial

Entrevista en Al Rojo Vivo

La felicidad de Fátima, la abuela de Lamina Yamal: "Cuando descanses, vienes y te preparo de comer lo que tú quieras"

La mujer ha contado que todavía no ha podido hablar con su nieto, porque está volviendo de viaje, pero que cuando quiera ir a visitarla, le preparará el plato que él quiera.

Abuela de Lamine

Fátima, abuela de Lamine Yamal, ha expresado en Al Rojo Vivo su felicidad por la victoria de su nieto en la final del Mundial. "Estoy muy feliz. Gracias a todos, gracias a España", ha manifestado desde Rocafonda, Mataró, tras lo que ha reconocido que vivió "con nervios" el partido. "Cuando escuché los gritos y vi que Torres había metido gol, dije: 'Ya está, gracias'", ha relatado.

La mujer también ha contado que todavía no ha podido hablar con el jugador de la Selección española, porque tras la victoria, se iría a celebrar y dormir, " y ahora está de viaje". "Pero cuando descanses, vienes y yo te preparo lo que quieras para comer", le ha dicho a su nieto, a quien le ha dado las "gracias" por formar parte del equipo que le ha dado la segunda estrella a España.

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