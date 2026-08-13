¿Cuánto cuestas las alianzas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez? Un joyero sorprende con la cifra

El joyero Miguel Gómez Molina explica en 'Y ahora, Sonsoles' que las alianzas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez "son clásicas y tradicionales": "Cualquier pareja podría comprarlas".

Irene Junquera destaca que "gracias al programa de 'Y ahora, Sonsoles' se ha descubierto el valor de las alianzas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez" para su boda. El joyero Miguel Gómez Molina ha analizado en este vídeo dichas alianzas: "Son clásicas y tradicionales, que cualquier pareja podría comprar".

"Están hechas de media cala con acabo almendrado para que sea muy cómodas llevarlas", destaca el experto, que afirma que según el grosor que tengan podría llevar entre cuatro o cinco gramos de oro, lo que costarían "entre 1.000 y 1.500 euros".

El análisis de Juan Sanguino

El periodista Juan Sanguino señala que se conocen pocos detalles sobre el enlace: "Se sabe que a la ceremonia han acudido sus cinco hijos, pero poco más... no había colegas ni famosos".

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