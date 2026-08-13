VÍDEO | Mónica Cruz recuerda cómo fue su experiencia trabajando en China: "La banda sonora eran pedos, eructos y escupitajos"

La zapeadora explica que ella trabajo en China y la experiencia no fue la mejor debido a ciertos hábitos que tienen este país que están mal vistos por la cultura occidental.

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo y etiqueta, ha visitado Zapeando para compartir algunos consejos y reglas que se deben seguir al visitar algunos países. Uno de ellos es China. Mónica Cruz ha compartido que ella fue a trabajar a este país y es una experiencia que sigue recordando.

La zapeadora cuenta que en este país es habitual que la gente eructe al acabar de comer. "Doy fe, tuve allí un trabajo que... madre mía China", expone. María José cuenta que en China el eructar se considera "una forma de cortesía buena, es como decir que te ha sentado bien".

A pesar de ello, la experta señala que, en ese caso concreto, cada vez se están occidentalizando más y en grandes capitales ya no está tan bien visto que eructen. "Es mejor evitarlo, si vas a China y ves que alguien eructa se le ha podido escapar", comenta, "a lo mejor viene de una vieja escuela".

"Con esos coincidí yo", señala Mónica, "porque la banda sonora de ese viaje eran pedos, eructos y escupitajos". Gómez y Verdú comenta que, por ejemplo, los escupitajos ya se están prohibiendo en algunas zonas de China.

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