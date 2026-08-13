Las bonitas palabras de Travis Kelce sobre su boda con Taylor Swift: "Fue la mejor noche de mi vida"

"Quiero dar las gracias a todos los que vinisteis a celebrarlo y a divertiros con nosotros", destaca Travis Kelce en este vídeo sobre su boda con Taylor Swift en una noche que, asegura, "fue de locos".

"Para sorpresa de nadie, Travis Kelce recuerda su boda con Taylor Swift como lo mejor de su vida", destaca Virginia Riezu, que enseña en este vídeo de Zapeando las declaraciones del deportista. En el vídeo, un periodista pregunta a Kelce por qué tal ha ido su boda y su verano, a lo que la estrella de fútbol americano responde: "Ha sido una pretemporada muy divertida, tío".

Por otro lado, respecto a enlace con la cantante, Kelce lo define como "la mejor noche" de su vida: "Quiero dar las gracias a todos los que vinisteis a celebrarlo y a divertiros con nosotros". "Y eso es, más o menos, todo lo que me quedo de esa noche, que fue de locos", señala el deportista, que destaca que "estuvo llena de celebración".

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