Mónica Cruz responde a Juan del Val tras criticar su prueba de 'El Desafío': "¿Y qué quieres que haga?"

Mónica Cruz recuerda en este vídeo la crítica de Juan del Val a su prueba del xilófono en 'El Desafío': "No me fui ni de tiempo ni de nota ni de nada, pero ellos tienen que criticar".

Irene Junquera muestra en este vídeo cómo Daniel Illescas ha dejado alucinado a todo el mundo al batir el récord de apnea en 'El Desafío', donde también ha sido enterrado vivo en arena. "Me huelo que a partir de ahora no van a querer ir a la playa, por lo que sea", destaca Mónica Cruz, que recuerda en el plató de Zapeando su paso por el programa de desafíos.

"En el primer programa me dijeron que iba a tocar con Ana Mena y su banda en directo con el xilófono", explica la actriz, que confiesa que "no sabía lo que era". "Si lo haces mal fastidias a toda la banda", explica Cruz, que destaca que, no obstante, se queda con su prueba que con las de Illescas. "Ese fue de 12 programas, el más relajado", cuenta Mónica Cruz, que recuerda el comentario que le hizo uno de los miembros del jurado, Juan del Val.

"Le mando un saludo, pero no va y me dice que estaba mirando, digo, '¿qué quieres que haga?, tendré que mirar dónde va el palito", recuerda la actriz, que insiste en que no se fue "ni de tiempo ni de nota ni de nada, pero ellos tienen que criticar".

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