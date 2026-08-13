VÍDEO | El curioso consejo de protocolo de María José Gómez y Verdú: "Mejor no ir a casa de un sueco"

La experta en protocolo y etiqueta explica que en Suecia tienen muchas cosas buenas, pero no son personas acogedoras. Además, si vas de visita, esta debe planearse con mucha antelación y deben tenerla en su agenda.

Hace un tiempo se hizo viral el testimonio de un usuario que explicaba cómo fue la experiencia de visitar a un amigo sueco. Este explica que estaban jugando en la habitación, la madre de su amigo le llamó a cenar, pero a él le dejaron esperando en la habitación.

El chico, además, se quedó a dormir y tampoco le dieron desayuno. "Hay abuelas que están escuchando esto y están sufriendo", comenta Virginia Riezu. María José Gómez y Verdú expone que en Suecia "tienen cosas buenas, pero son muy fríos".

"No son nada acogedores, cariñosos, ellos lo tienen todo muy calculado", explica, "y si hay un invitado, se queda sin comer". "Mejor no ir a casa de un sueco", expone. "Ya está llamando la embajada sueca", afirma, simulando coger una llamada, Riezu.

Gómez y Verdú expone que las visitas se planean con mucha antelación y deben fijarse en la agenda debido a que ellos se deben preparar. "Si tú pasas por ahí y vas a saludar no te abren la puerta, no eres bienvenido", indica, "tienen la mente muy cuadrada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido