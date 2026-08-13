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Investigación del caso

Prisión provisional sin fianza para la hija del matrimonio asesinado en Tauste (Zaragoza) y su novio

El contexto Las víctimas fueron halladas muertas el sábado por la noche. Una de las hijas y su novio son los principales sospechosos del doble homicidio.

Javier Sánchez y Esther Latorre, las víctimas del crimen de Tauste Javier Sánchez y Esther Latorre, las víctimas del crimen de TaustelaSexta

El juzgado de Ejea de los Caballeros ha decretado este jueves prisión provisional sin fianza para Carlota Sánchez y Luis Carlos, los detenidos por los homicidios en Tauste (Zaragoza) de los padres de ella.

Los arrestados han llegado en coches separados y tras su comparecencia el juez ha determinado enviarlos a prisión provisional.

Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados, según la Guardia Civil, la noche del pasado viernes y los cuerpos fueron encontrados por unos familiares la noche del sábado. La detención de la hija mayor del matrimonio y su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, se produjo en Zaragoza el lunes a mediodía.

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