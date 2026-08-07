Héroes sin capa
El viral de un grupo de amigos que salva las cervezas antes de que se hunda su lancha en Ibiza
Un grupo de amigos vive un momento de tensión al ver cómo su embarcación comienza a hundirse, pero uno de ellos tiene clara cuál es su prioridad antes de saltar al agua.
Las vacaciones de un grupo de amigos en Ibiza estuvieron a punto de acabar de la peor manera posible cuando la lancha en la que navegaban comenzó a hundirse en pleno mar.
Como vemos en las imágenes emitidas en Zapeando, la mayoría de los ocupantes abandonan rápidamente la embarcación y saltan al agua. Sin embargo, 'el capitán' continúa al timón y otro amigo parece tener una misión muy importante.
Antes de lanzarse al agua, el joven se apresura a rescatar una bolsa con varias latas de cerveza y la pone a buen recaudo. Y que, en un intento desesperado por salvar su vida, lo primero parece que son las cervezas. "¿De qué nacionalidad son?", pregunta con ironía Quique Peinado tras ver el viral.
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