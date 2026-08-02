Un empresario de Ibiza denuncia que es un "escandalazo" los precios que tienen algunos locales de Ibiza: "52 euros por dos refrescos"

El auge de los locales de ocio diurno transformó el modelo turístico de Ibiza y disparó los precios en algunos establecimientos dando origen a las famosas 'clavadas'. En un reportaje de 2023, Equipo de Investigación analizaba este fenómeno.

En 2023, Equipo de Investigación abordó la evolución del ocio en Ibiza, una industria que mueve alrededor de 770 millones de euros al año y representa cerca del 35% del PIB de la isla en este reportaje dedicado a las 'clavadas' que sufren en este tipo de espacios los clientes habitualmente.

Durante el reportaje, el programa entrevistó a Pepe Roselló, presidente de la Asociación Empresarial del Ocio Nocturno 'Noches de Ibiza' y fundador de la emblemática discoteca 'Space Ibiza'.

El empresario explicó que el modelo tradicional de ocio había cambiado profundamente y que cada vez había más establecimientos que desarrollaban su actividad durante el día. A su juicio, esta transformación se había producido sin una normativa clara que lo regulara. "El concepto discoteca se ha instalado en el ocio diurno inapropiadamente y sin regulación", afirmó.

Roselló sostuvo que esa situación había alterado el equilibrio del sector y perjudicado a los negocios de ocio nocturno. "Estamos en un vacío legal enorme, el ocio nocturno está desapareciendo y el diurno se está instalando, dominando todo el mercado", denunció durante su conversación con el programa.

Además, relacionó ese cambio con el incremento de los precios que pagan los clientes en algunos locales de la isla. "Lo que antes costaba 40 euros, ahora son 100 o 200", puntualizó para ilustrar cómo, en su opinión, se había encarecido la oferta.

Para comprobarlo, una reportera de Equipo de Investigación le enseñó varias facturas recogidas en distintos establecimientos de Ibiza. Entre ellas figuraba una cuenta de 52 euros por dos refrescos. Al conocer ese importe, Roselló no ocultó su sorpresa: "Que de día y en la playa se cobren estos precios a mí me parece un escandalazo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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