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Locuras en vacaciones

El histórico madrugón para conseguir primera línea de playa en Benidorm: "¡Son las seis de la mañana!"

En Zapeando, muestran cómo algunos bañistas empiezan a ocupar la arena cuando todavía no ha amanecido del todo. Son las seis de la mañana y las primeras filas ya están reservadas.

El histórico madrugón para conseguir primera línea de playa en Benidorm: "¡Son las seis de la mañana!"

Si hace unos días llamaba la atención la carrera por conseguir una hamaca en un hotel, ahora un nuevo viral demuestra que en la playa también hay quien está dispuesto a madrugar como nunca para hacerse con el mejor sitio.

Las imágenes emitidas en Zapeando muestran una playa de Benidorm a las seis de la mañana, donde algunas personas ya han desplegado sus tumbonas, sombrillas y carritos para asegurarse la primera línea de playa. "¡Qué locura la gente!", exclama la autora del vídeo mientras enseña cómo las mejores ubicaciones ya están ocupadas a primera hora.

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