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¡Terrorífico!: así serían, según la Inteligencia Artificial, unos animales dibujados por niños, en vídeo

La IA se utiliza en muchos ámbitos. Por ejemplo, para dar vida a dibujos. Pero, en ocasiones, el resultado puede llevarnos a cuestionar la petición que le hemos hecho.

La IA se utiliza en muchos ámbitos. Por ejemplo, para dar vida a dibujos. Pero, en ocasiones, el resultado puede llevarnos a cuestionar la petición que le hemos hecho.

Los niños ven a los animales de una manera muy particular y, además, eso también queda reflejado en la manera en la que los dibujan. Pero ¿cómo serían esos animales en la realidad?

Para responder a esta pregunta, en redes sociales han recurrido a la Inteligencia Artificial al que han pedido que les de vida. Así, en el vídeo sobre estas líneas se pueden ver desde cabras, vacas o patos.

"Qué miedo...", afirma Maya Pixelskaya al ver las imágenes. "Ahora mismo los corderos, las vacas y los patos son así alrededor de Chernóbil", añade Nacho García.

"Me encantaría que fueran así, qué bonito", comenta Irene Junquera. "No me como un cordero como ese ni aunque me lo sirvan gratis", añade Miki Nadal.

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