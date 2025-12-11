Ahora

Deportes para perros

Roger, campeón del mundo en IGP, 'ataca' en directo a Víctor Algra: así es su espectacular exhibición de obediencia

Roger y su guía, Antonio Alonso, ofrecen en este vídeo de Zapeando una exhibición de las cualidades de obediencia y protección por las que este perro se ha convertido en campeón del mundo en IGP.

Hoy Víctor Algra habla de deportes para perros, entre ellos el IGP, una disciplina que combina rastreo, obediencia y protección en la que el equipo de español es el actual campeón del mundo.

Uno de estos perros campeones del mundo, Roger, y su guía, Antonio Alonso, visitan el plató de Zapeando para conocer un poco más de este deporte canino.

Además, Antonio y Roger hacen una pequeña demostración de esta disciplina en el vídeo sobre estas líneas, donde muestra las espectaculares dotes de este perro veterano y campeón.

En una de las pruebas a las que se enfrenta Roger, Víctor se ofrece para ponerse una manga acolchada y que el perro la ataque. "Menos mal que no es perro antidroga, porque conozco al equipo y...", ironiza Dani Mateo al ver a Roger en acción, a lo que Antonio le responde que "también es perro de búsqueda".

