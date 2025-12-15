Wyoming, tras la victoria de Kast en Chile: "Para que le conozcáis un poco mejor, es simpatizante de Pinochet e hijo de un nazi"

Wyoming dedica su monólogo en El Intermedio a analizar el perfil político del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. Con ironía y referencias históricas, el presentador reflexiona sobre su victoria y el rumbo político del país.

El Gran Wyoming analiza en su monólogo el perfil del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast. "Para que le conozcáis un poco mejor os diré que es simpatizante de Pinochet, antiabortista, contrario al matrimonio igualitario, partidario para levantar una valla en la frontera e hijo de un nazi", enumera el presentador de El Intermedio.

Wyoming aclara que lo de "hijo de nazi" no es una simple forma de hablar, ya que se sabe que el padre de Kast "era nazi, nazi... de los de verdad". "En otras palabras, este si que es una perla y no la de Rosalía", ironiza el presentador.

Además, destaca que "la victoria de Kast se produce justo 35 años después de la salida de Augusto Pinochet del Gobierno", quien, recuerda Wyoming, era "un dictador chileno" que durante su mandato "mandó torturar, asesinar y hacer desaparecer a decenas de miles de chilenos".

Para explicar a qué se debe este cambio de rumbo político en Chile, Wyoming recurre a la teoría griega de las tres D. "Según los griegos, las formas de Gobierno se pasa de una democracia a una demagogia donde se termina pervirtiendo el sistema y que da paso a su vez a la dictadura".

"Puede que esta teoría no baya desencaminada, porque últimamente muchos países del mundo han optado por líderes que están poniendo en riesgo los sistemas democráticos que ellos mismos han empleado para hacerse con el poder", reflexiona el presentador de El Intermedio, en referencia a políticos como Donald Trump o Giorgia Meloni.

