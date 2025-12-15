'Pedro Sánchez' transmite calma a pesar de las 'catástrofes' que le rodean: "Que yo dimita no le renta a España"

Terremotos, incendios, invasiones alienígenas, un meteorito rumbo a la Tierra, dragones... nada hace que 'Pedro Sánchez' se inmute en este vídeo, donde, imitado por Raúl Pérez, tranquiliza ante todos los desastre que le rodean.

Hoy Pedro Sánchez hacía su balance del año, en el que ha alabado la gestión del Gobierno y ha intentado dar carpetazo a los escándalos de corrupción y acoso sexual en el PSOE.

Tras su tradicional copa navideña con la prensa, Wyoming contacta con el propio 'Sánchez' para echarle en cara que no le haya invitado y mostrarle su enfado. "Ponte a la cola, que antes van todos los socios del Gobierno", le responde el 'presidente', imitado por Raúl Pérez.

'Sánchez' defiende que "que yo dimita no le renta a España" y afirma que "Feijóo no llega a presidente porque no quiere... Ayuso". También quita importancia al 'terremoto' que sufre Moncloa: "Tendrías que haber visto cómo temblaba Ferraz cuando los manifestantes les daba por bailar la de: 'Un bote, dos botes, socialista el que no bote'".

Además, minimiza los 'incendios' alrededor de él y asegura que la causa es que "hoy he pedido un chuletón muy hecho en vez de al punto" e incluso no se preocupa ante una invasión alienígena: "Es parte de nuestra nueva política de inmigración para combatir a la extrema derecha".

Sánchez también pide calma a Wyoming, "que pareces Carmen Calvo", ante la llegada de un meteorito y sostiene que es "una nueva incorporación a mi equipo": "Viene recomendado por Pedro Duque y es capaz de erradicar él solito a toda la extrema derecha, se le da muy bien acabar con dinosaurios".

Ante el ataque de un dragón, tranquiliza y anuncia que "es un arquitecto que está dejando España diáfana para construir vivienda social con todas las comodidades".

