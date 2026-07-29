VÍDEO | Virginia Riezu, al ver a unos jóvenes recorrer un río en unicornio hinchable: "Desayunaron churros con calimocho"

Los chicos perdieron el último autobús para llegar hasta su pueblo y, por ese motivo, decidieron que la mejor manera para llegar era navegar por el río subidos en un flotador.

Unos jóvenes conseguían hacerse virales después de volver a su pueblo, tras una noche de fiesta, navegando un río, subidos en un unicornio hinchable.

Los chavales perdieron el último autobús que los llevaba desde Soraluze hasta su pueblo y consideraron que su mejor opción era llegar en flotador. Una travesía que, a pesar de que podía parecer divertida, también tenía rápidos que podrían haber provocado que sufrieran un accidente.

Marina Valdés, Leo Álvarez y Beatriz de Vicente comentaron la ocurrencia de estos jóvenes en Más Vale Tarde. La abogada llegaba a compararlo con la película 'Resacón en Las Vegas'. Los vecinos, al ver la escena, pensaron que los chicos iban borrachos, aunque, como señalaba una señora, “parece que habían desayunado bien”.

"Como dice la señora, seguro que habían desayunado muy bien", comenta Virginia Riezu, "churros con calimocho". "Desde ahora la gente cuando llama a un taxi en Euskadi pregunta 'pero ¿me recogen en unicornio?'", añade María Gómez.

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