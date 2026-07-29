VÍDEO | ¿Quién es Jasmine Hafez, la supuesta nueva ilusión de Ferran Torres? Rosa Bleda lo cuenta en Zapeando

La comunicadora cuenta que la revista 'Lecturas' tiene en su portada una fotografía del jugador de la Selección Española en Ibiza junto a una joven que, aparentemente, sería su nueva ilusión.

El héroe del último mundial, Ferran Torres, parece que ha encontrado el amor. Como señala Rosa Bleda, la revista 'Lecturas' tiene una fotografía del deportista en su portada en la que se puede ver a un Ferran "con una azafata italiana".

Aunque se había relacionado a Ana Mena con el futbolista, en esta ocasión, los rumores apuntan hacia otra mujer: Jasmine Hafez. "Vaya ritmo lleva Ferran", señala Iñaki Urrutia, "lleva más goles fuera del campo que dentro".

Rosa explica que Jasmine es una azafata de eventos italiana que conoció al futbolista gracias a un amigo. "Lo típico", señala la colaboradora. "Se llevan tan bien que él la ha invitado a ella a Ibiza a pasar las vacaciones entre cubiertas de barco y alguna discoteca", añade Bleda.

La comunicadora advierte que "en las fiestas, y más en Ibiza, pueden aparecer fantasmas del pasado". Rosa señala que en 'Lecturas' cuentan que la ex del futbolista, Martina Hunter, "se presentó en la fiesta Bresh de Amnesia, donde Ferran estaba con Jasmine". La publicación expone que el deportista no le prestó atención a su expareja.

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