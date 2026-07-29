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La divertida revelación del sexo del bebé con un perro policía: "¿Qué han puesto en la caja rosa? ¿Droga?"

Esta fiesta 'gender reveal' es diferente a todas las que hemos visto con anterioridad porque en ella aparece un perro policía. Él es el encargado de desvelar el sexo del bebé... y en Aruser@s se preguntan cómo lo han hecho.

La divertida revelación del sexo del bebé con un perro policía: "¿Qué han puesto en la caja rosa? ¿Droga?"

El perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s es miembro de la Policía Civil de São Paulo (Brasil) y además, el encargado de desvelar el sexo del bebé en esta fiesta 'gender reveal'. Como puede verse en el vídeo sobre estas líneas, el can recorre las cajas azules y rosas que hay dispuestas en este escenario hasta que finalmente se sienta junto a uno de ellas, que resulta ser de color rosa. Todo son risas y emoción hasta que los colaboradores del programa de laSexta se preguntan qué hay debajo de esa caja para que un perro policía se siente a su lado.

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