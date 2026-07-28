VÍDEO | Francisco Cacho explica cómo gestionar nuestros montes para prevenir incendios futuros

El meteorólogo de laSexta señala que, por ejemplo, es necesario tratar estratégicamente el monte para evitar, en la medida posible, que puedan generarse incendios como los que están asolando nuestro país.

Varios incendios están afectando a diferentes zonas de nuestro país. Muchos ciudadanos cuentan con una casa en zonas rodeadas de árboles que, a pesar de que cuentan con una gran belleza, pueden convertirse en un polvorín. Para saber qué podemos hacer para proteger nuestro domicilio si se encuentra en esta situación, Zapeando cuenta con Francisco Cacho.

El meteorólogo de laSexta indica que debe haber una distancia mínima de 30 metros entre la casa y el monte. "Los diez primeros metros deberían ser suelo totalmente sin vegetación", indica. Entre los 10 y 30 metros, puede haber césped, pero sin arbustos. "De los 30 a los 100 metros puede haber árboles, pero separados unos tres metros y sin ramas por debajo de los dos metros de altura", añade.

¿Qué podemos hacer para prevenir los incendios?

En cuanto a la prevención para evitar desastres como el que están viviendo muchos municipios de nuestro país, Cacho indica que, según señalan los ingenieros forestales, "hay que hacer cortafuegos estratégicos con pasos de fauna para que puedan pasar los animales salvajes".

"Hay que tratar estratégicamente el monte", añade. El meteorólogo apunta a que tratar no es "arrasar y cortar árboles, ellos hablan de quitar las primeras ramas a los árboles hasta una altura de dos metros y lo que esté seco también, pero puedes dejar los arbustos".

El meteorólogo indica que también se debe fomentar la ganadería y la agricultura alrededor los pueblos para que se cree un espacio entre el monte y el municipio que lo proteja. "Esto no es solo un gasto, también tiene rentabilidad", indica. "Los expertos dicen que por cada euro que invertimos en prevención dejamos de gastar cuatro en extinción", concluye.

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