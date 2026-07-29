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David Bustamante expulsa a un hombre de un concierto, en vídeo: "Las personas han venido a disfrutar"

Un hombre en estado de embriaguez estaba molestando al resto de asistentes al evento. El artista, no duda en parar el concierto para dirigirse a él y le advierte que si no deja de molestar tendrá que marcharse.

Un hombre en estado de embriaguez estaba molestando al resto de asistentes al evento. El artista, no duda en parar el concierto para dirigirse a él y le advierte que si no deja de molestar tendrá que marcharse.

El cantante David Bustamante ha protagonizado un momento de tensión durante un concierto en Santander. El artista vio que, entre el público, había un hombre en estado de embriaguez que estaba molestando a otros asistentes.

Así, el artista decide parar el concierto y se dirige directamente a él. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Bustamante le dice que, si no se porta, se va a ir fuera.

"Las personas han venido a disfrutar", añade. "Si vuelve a molestar o algo no tenéis más que decírmelo y te tendrás que ir", dice al resto de personas que estaban disfrutando del directo. Esto es celebrado por el resto de los asistentes, pero el hombre al que se había dirigido Bustamante, no duda en justificarse.

Este le dice que no ha bebido nada, solo un chupito. Finalmente, el equipo de seguridad del evento decide echar al hombre. "Hay sitios para todo, lo siento muchísimo", le dice el artista mientras este se va.

"Se le acabó la fiesta a ese señor", afirma Iñaki Urrutia, "según dicen se lo estaba pasando muy bien porque creía que veía a dos Bustamantes en el escenario". "Igual los chupitos en Santander son un cubo", comenta Maya Pixelskaya.

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