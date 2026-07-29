VÍDEO | Gasas, pinzas o clorhexidina: Esther Gómez explica qué no debe faltar nunca en un botiquín

Todas las casas deberían tener un botiquín, por ese motivo la enfermera indica qué productos debería contener. Además, también señala que otros elementos no son recomendables.

Algo que no puede faltar en nuestra maleta cuando nos vamos de vacaciones es un botiquín. La enfermera Esther Gómez vista Zapeando para explica qué elementos debe contener.

Gómez indica que, primero, es necesario aclarar que "un botiquín no tiene que servir para tratar cualquier enfermedad, sino que se debe tener para esa primera intervención que vamos a hacer".

Imprescindibles en un botiquín

La enfermera indica que estaba debe tener gasas estériles, suero fisiológico en monodosis, esparadrapo, apósitos y tiritas, vendas elásticas y de gasa, antiséptico cutáneo, en este caso recomienda la clorhexidina acuosa, pinzas de punta fina, tijeras pequeñas, guantes, termómetro, analgésicos y antitérmicos.

Además de estos productos básicos que debe contener cualquier botiquín, deberíamos añadir otros elementos que nos ayudarán en la época estival. Esther indica que este debe tener protector solar, repelente de insectos, crema para las picaduras, sales de rehidratación oral, gel hidroalcohólico y protector labial con SPF.

Además, no debemos olvidar incluir cualquier medicación que tomemos de manera habitual, así como una copia de las recetas de esta y un informe médico. Esther indica que, si visitamos un destino tropical, debemos informarnos antes si es necesario contar con vacunas determinadas.

¿Qué no debe tener un botiquín?

En ocasiones, en nuestro botiquín también tenemos cosas que no deberían estar ahí. Esther indica que no debemos tener agua oxigenada, un antiséptico que se ha demostrado que daña las células sanas implicadas en la cicatrización, o mercromina, un producto que, en su contenido, hay derivados del mercurio.

Tampoco debemos llevar alcohol, algodón y antibióticos. La enfermera señala estos medicamentos solo se deben usar cuando haya una indicación médica.

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