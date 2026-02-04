Humor
VÍDEO | Cristina Pedroche se lía con un chiste de Miki Nadal: "Mi mente está muy mal"
El zapeador ha contado un chiste sobre esquimales y la zapeadora, inicialmente, no lo ha entendido. Además, no ha dudado en compartir qué ha entendido inicialmente.
En Michigan, Estados Unidos, están sufriendo una terrible ola de frío. Esto ha dejado imágenes impresionantes como la que presenta Miki Nadal. Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el zapeador muestra como un rollo de papel higiénico completamente congelado. "Tan congelado que parece estar suspendido en el aire", señala Nadal.
"Como vayas al baño ahí afuera, da igual que estés suelto, que ahí solo te salen cubititos...", añade. "Francisco Cacho a esto lo llama 'un frío de cagarse'", añade Quique Peinado. Nadal anuncia que va a contar un chiste de esquimales.
"Un niño esquimal que le dice a su padre: 'Papá, ¿qué es una esquina?'", cuenta Miki. "Buenísimo", afirma Peinado. "Yo todavía no he llegado", responde Cristina Pedroche, que no ha entendido el chiste. Dani Mateo pregunta a la zapeadora: "¿Dónde viven los esquimales?".
"En los iglús, hasta ahí llego", responde ella. "Son redondos", señala Quique. Esto lleva a Cristina a entender el chiste y comienza a reír. "Un aplauso para Cristina", pide Mateo. "¿Te digo dónde me he ido yo?", comenta Pedroche, "porque digo 'en las esquinas donde están las prostitutas...'".
"Pero ¡qué dices!", se queja, alarmado, Dani, "ay, por favor". "Mi mente está muy mal", afirma Cristina. "Si aquí lo decimos siempre, la mente más sucia de Zapeando de largo", concluye Mateo.
