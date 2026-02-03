Ahora

VÍDEO | Dani Mateo, al ver a Sydney Sweeney de 'jardinera sexy' para promocionar su marca de lencería: "La vamos a perder por pulmonía"

Zapeando comenta el nuevo vídeo en el que Sydney Sweeney se dedica a cortar flores "en tanga" para promocionar su marca de lencería. "Puede ser muy sexy, pero que te pique una avispa en el 'ohio', a lo mejor no lo es tanto", comenta Cristina Pedroche.

Sydney Sweeney ha vuelto a salir en bragas a la calle y de nuevo ha sido para promocionar su marca de lencería. "La vamos a perder por pulmonía", reacciona Dani Mateo.

La actriz se ha currado un vídeo, que se puede ver sobre estas líneas, donde se convierte en 'jardinera sexy' para cuidar de las flores o cortar el seto.

Sin embargo, Cristina Pedroche avisa del riesgo de "cortar flores en tanga": "Puede ser muy sexy, pero que te pique una avispa en el 'ohio', a lo mejor no lo es tanto".

A pesar de todo, la zapeadora reconoce que el anuncio "da ganas de comprar". Iñaki Urrutia coincide, pero en su caso lo que le atrae es la máquina cortacésped.

