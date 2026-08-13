VÍDEO | Un señor convierte el gimnasio en el lugar perfecto para practicar el 'siesting'

El divertido vídeo ha sido grabado por otro usuario del gimnasio. En las imágenes, este indica que, aparentemente, el hombre lleva un año usando el recinto para practicar ese 'deporte'.

Lo normal cuando vamos al gimnasio es dedicar nuestro tiempo a hacer deporte: usar las máquinas de cardio, hacer pesas, ir a alguna actividad... Pero el protagonista de las imágenes virales sobre estas líneas ha decidido que, en su caso, lo convierte en el sitio perfecto para echarse la siesta.

Como se puede ver en las imágenes, el hombre se encuentra en una máquina pensada para ejercitar las piernas. Pero en lugar de moverlas, está recostado, durmiendo, disfrutando de unos momentos de relax.

"Eso lo voy a hacer yo a partir de ahora", comenta Virginia Riezu, "voy a ir al gimnasio a ponerme en modo avión". "Os estáis riendo, pero si está en la de cuádriceps está haciendo ejercicio todo el rato...", comenta Irene Junquera.

"En vez de irse a la clase de spinning se fue a la clase de 'siesting'", concluye Miki Nadal.

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