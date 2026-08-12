La duda de Virginia Riezu sobre tener sexo durante el eclipse solar: "Pero ¿hay que llevar las gafas puestas?"

Muchas personas están preocupadas por cómo podrá afectar, por ejemplo, a su salud ocular ver el eclipse, pero en 'Espejo Público' se han planteado otra duda muy concreta.

Las preocupaciones en torno al eclipse solar que se vivirá este miércoles en nuestro país van más allá de conseguir gafas homologadas para verlo o encontrar el mejor lugar. En 'Espejo Público' han preguntado por un hecho muy concreto: ¿podemos mantener relaciones sexuales durante este evento astronómico?

"Es un tema muy delicado", señala Marta Puig, creadora, profesora y sanadora de Mundo Pránico, entrevistada en el programa de Antena 3 para hablar sobre este hito, "creo que sí, si dos personas se aman y quieren estar en contacto íntimo pues adelante".

La sanadora añadía que "puede ser un momento de transmutación". "Los inuit groenlandeses y los aborígenes australianos recomiendan tener sexo durante el eclipse", explica César Gonzalo, meteorólogo de Antena 3, "la buena noticia es que no se nos va a hacer largo, dos minutos de oscuridad". "A mí me has dado una alegría", confiesa Beatriz de Vicente.

"A ver, en realidad si lo pensáis tiene relación", expone Irene Junquera, "en realidad el sexo también es un eclipse, lo que se tapan otras cosas". "¿Pero con las gafas puestas hay que tener el sexo?", pregunta Virginia Riezu. "Depende de dónde lo hagas", responde Mónica Cruz.

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