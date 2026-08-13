Miki Nadal imita a Abel Caballero en pleno directo: "Aunque casi tengo 80 años tengo mucho flow... mucha flojera"

"Soy un bro, bromista", afirma Abel Caballero (imitado por Miki Nadal) en el plató de Zapeando, donde enseña cómo baila breakdace.

Tras ver un vídeo del alcalde de Vigo, Virginia Riezu avisa en el plató de que tienen en Zapeando a Abel Caballero. Y es que Miki Nadal se mete en la piel del político para demostrar que está hecho todo un chaval. "Aunque tengo casi 80 años tengo mucho flow... bueno mucho flow no, mucha flojera", afirma el 'alcalde de Vigo', que destaca que es "un bro, bromista".

Además, 'Abel Caballero' asegura en el vídeo que tiene "un cruch, que es el ruido" que le hacen "las rodillas al bailar breakdance". Es más, el 'político' lo demuestra bailando en directo en el plató de Zapeando: "¡Ahí lo dejo!".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido