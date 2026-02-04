Carlos Cuevas habla del exigente entrenamiento físico para rodar 'La Fiera': "Quería hacerlo todo lo bien que pudiera"

'La Fiera' se estrena este viernes en cines y Carlos Cuevas cuenta en Zapeando algunos detalles sobre estas película basada en hechos reales donde la amistad que destila en la pantalla se ha trasladado al rodaje.

Hoy Carlos Cuevas visita Zapeando para hablar de 'La Fiera', su última película que se estrena este viernes. La cinta cuenta la historia, basada en hechos reales, de un grupo de aficionados a los deportes extremos que descubren la experiencia del salto BASE.

"Es una peli que ensalza la camaradería y la amistad", explica el actor en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que han intentado llevar a la gran pantalla esta historia real "con mucho respeto".

En su caso, meterse en la piel de Carlos Suárez ha sido un "privilegio". De hecho, pudo conocer a este aventurero en persona e incluso "escalar con él". "Quería hacerlo todo lo bien que pudiera para que él y todo su entorno se sintieran orgullosos", afirma.

'La Fiera' ha exigido a Carlos una preparación física muy exigente, hasta el punto de que reconoce que todavía tiene callos en las manos del rodaje. Además, señala que ha sido consciente de que los rocódromos se han convertido en el nuevo Tinder.

Carlos señala que 'La Fiera' que da título a la película "es aquello que no puedes dejar de hacer, que es más grande que tú", lo que para Dani Mateo, según Quique Peinado, "es el dinero".

La camaradería que se ve en pantalla también se ha trasladado al rodaje, ya que Carlos cuenta que hubo "un efecto campamento" junto a sus compañeros de reparto Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.