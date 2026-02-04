Ahora

Este viernes, en cines

Carlos Cuevas habla del exigente entrenamiento físico para rodar 'La Fiera': "Quería hacerlo todo lo bien que pudiera"

'La Fiera' se estrena este viernes en cines y Carlos Cuevas cuenta en Zapeando algunos detalles sobre estas película basada en hechos reales donde la amistad que destila en la pantalla se ha trasladado al rodaje.

'La Fiera' se estrena este viernes en cines y Carlos Cuevas cuenta en Zapeando algunos detalles sobre estas película basada en hechos reales donde la amistad que destila en la pantalla se ha trasladado al rodaje.

Hoy Carlos Cuevas visita Zapeando para hablar de 'La Fiera', su última película que se estrena este viernes. La cinta cuenta la historia, basada en hechos reales, de un grupo de aficionados a los deportes extremos que descubren la experiencia del salto BASE.

"Es una peli que ensalza la camaradería y la amistad", explica el actor en el vídeo sobre estas líneas, donde señala que han intentado llevar a la gran pantalla esta historia real "con mucho respeto".

En su caso, meterse en la piel de Carlos Suárez ha sido un "privilegio". De hecho, pudo conocer a este aventurero en persona e incluso "escalar con él". "Quería hacerlo todo lo bien que pudiera para que él y todo su entorno se sintieran orgullosos", afirma.

'La Fiera' ha exigido a Carlos una preparación física muy exigente, hasta el punto de que reconoce que todavía tiene callos en las manos del rodaje. Además, señala que ha sido consciente de que los rocódromos se han convertido en el nuevo Tinder.

Carlos señala que 'La Fiera' que da título a la película "es aquello que no puedes dejar de hacer, que es más grande que tú", lo que para Dani Mateo, según Quique Peinado, "es el dinero".

La camaradería que se ve en pantalla también se ha trasladado al rodaje, ya que Carlos cuenta que hubo "un efecto campamento" junto a sus compañeros de reparto Miguel Ángel Silvestre y Miguel Bernardeau.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La borrasca Leonardo golpea Andalucía, en directo | Clases suspendidas, más de 3.500 desalojados y carreteras y líneas ferroviarias afectadas por el temporal
  2. El fundador de Telegram carga contra el plan de Sánchez sobre redes sociales porque "forzará la sobrecensura" y lo define como "pasos hacia el control total"
  3. Sin noticias de la madre de Yoselyn tras ser detenida por el ICE: la niña, escondida en casa de unos voluntarios
  4. Los frentes de Óscar Puente: de la mejora de Rodalies a la huelga de maquinistas o la reapertura del AVE entre Madrid y Andalucía
  5. Azcón (PP) da un giro y carga contra Vox a cinco días de las elecciones en Aragón: "Es el mismo populismo que era Podemos"
  6. Elisa Mouliaá retira su acusación particular en el procedimiento contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"