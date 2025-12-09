Selena carga contra Sonia: "Me he sentido traicionada, utilizada, ninguneada y humillada, porque ella para mí era mi amiga"

Ahora
Siguiendo la estela de Andy y Lucas

Después del culebrón de Andy y Lucas, Alfonso Arús está enganchado al de Sonia y Selena. El presentador se hace eco en Aruser@s de las declaraciones de una de ellas, que afirma sentirse traicionada por su ya excompañera.

Sonia y Selena ya no bailan toda la noche o, al menos, ya no lo hacen juntas. El que promete convertirse en el culebrón de la temporada tras el amargo adiós de Andy y Lucas llega a Aruser@s de la mano de Alfonso Arús, dispuesto a engancharse a otra telenovela.

"Se suponía que esto era un proyecto de continuidad y Sonia lo ha roto sin comentarlo conmigo, matando al dúo Sonia y Selena definitivamente", dice entre lágrimas Selena en este vídeo del que se hace eco el programa de laSexta.

Ha sido una semana muy dura para la cantante, en la que ha transitado por "muchas emociones": "Me he sentido traicionada, utilizada, ninguneada y humillada, porque ella para mí era mi amiga".

