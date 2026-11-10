VÍDEO | José Yélamo habla de 'Timadores', su docuserie sobre estafas reales: "Son psicópatas. El denominador común es la falta de empatía"

José Yélamo habla en Zapeando de 'Timadores', la docuserie en la que analiza en formato 'true crime' algunos de los timos y estafas más sonados de la historia de España. En él también participa Dani Mateo... en calidad de víctima.

José Yélamo visita Zapeando para hablar de 'Timadores', la serie documental que conduce y que versa sobre algunos de los mayores estafadores de la historia de España.

"Vamos a encontrar historiones de timos y estafas de la historia reciente de nuestro país", apunta el periodista. También algún que otro rostro conocido, como precisamente Dani Mateo, que, desvela Yélamo, es "parte fundamental de uno de los timos más sonados de la historia de nuestro país".

El presentador de Zapeando participa en el programa que se estrena este domingo en Atresplayer sobre 'El hombre de los 2.000 tumores' en calidad de una de sus víctimas. "¿Quién iba a pensar que ese señor no estaba enfermo?", comenta Dani.

Yélamo destaca el valor de las víctimas, entre ellas Dani, de "ponerse delante de una cámara a reconocer que les han engañado" y la solidaridad del presentador que le llevó a acabar siendo estafado.

De los casos que más le han impactado, Yélamo destaca el de Rodrigo Nogueira, que "destrozó la vida a decenas de mujeres. Las enamoraba, las desplumaba, pero es que además las maltrataba física y emocionalmente".

"Son psicópatas", afirma el periodista sobre los timadores que aparecen en esta serie documental, donde "el denominador común es la falta de empatía".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Zapeando en atresplayer.

*Puedes ver 'Timadores', la docuserie de José Yélamo, en atresplayer.

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