La surrealista respuesta de una concejala al ser pillada en plena videollamada con la ropa sucia de fondo

Una concejala de Nueva Zelanda protagoniza un momento viral durante una reunión telemática al conectarse desde el baño con la colada a la vista.

Las videollamadas han dejado momentos de lo más insólitos en Zapeando, pero el protagonizado por la política neozelandesa Jo Galer ha dado la vuelta al mundo.

Estaba participando en una importante reunión telemática cuando sus compañeros se percataron que al fondo de la imagen se veía claramente la ropa sucia.

Fue la propia alcaldesa, Sophie Barker, quien le avisó: "Quizás deberías mover la cámara, estamos viendo tu ropa sucia". Sin embargo, lejos de incomodarse, Galer respondió con total naturalidad: "¿Pero me podéis ver a mí? Veis mi ropa sucia, pero me podéis ver, no hay problema".

"Al menos no se le puede acusar de ocultar trapos sucios", ha rematado Miki Nadal desde el plató de Zapeando.