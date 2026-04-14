VÍDEO | Leo Harlem presenta en Zapeando 'La familia Benetón + 2': "Estamos tranquilos y aparecen dos bebés que cuidadín"

El próximo 17 de abril se estrena la secuela de esta divertida película familiar protagonizada por el cómico y Juan Manuel Montilla 'El Langui'. En el film, Toni Benetón ve como su familia aumenta, de nuevo, por sorpresa.

Leo Harlem visita Zapeando para presentar 'La familia Benetón + 2', la secuela de la divertida película que convirtió a Toni, el personaje del actor, en padre de cinco niños de diferentes nacionalidades que habían sido adoptados por su hermana.

En esta segunda parte, como cuenta Harlem, aparecen dos niños más. "Dos bebés que cuidadín", añade el cómico. Uno de sus hijos, además, tiene un hermano en África, y esto lleva a la familia a viajar hasta ese continente para poder buscarlo.

Harlem confiesa que la película no ha sido rodada en África, si no que fue grabada en las Islas Canarias. "La gente de arte y de atrezo han hecho una labor espectacular", alaba el actor.

De nuevo, Leo comparte cartel con Juan Manuel Montilla 'El Langui'. "Ten en cuenta que él es un héroe, un titán... que ya, para sujetarse él solo, tiene problemas", comenta Harlem, "pues encima le encaloman dos niños, es como un banderillero con dos botijos". "Lo ha dado todo, es un fenómeno", añade el cómico.

El cómico expone que ha sido un poco complejo grabar con niños tan pequeños, lo que les ha obligado a buscar fórmulas para poder grabar. Pero, a pesar de todo, han disfrutado mucho el rodaje. Además, también señala el lujo que ha sido para ellos rodar en las Islas Canarias.

"¿No es verdad que lo más bonito de hacer una película rodeado de niños es que ya se ha acabado el rodaje?", plantea Dani Mateo. "Tú sí que sabes", responde Harlem, "y no te digo cuando llega la transferencia".

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