Sol, alimentación y suplementos: Boticaria García analiza en vídeo las mejores formas para subir la vitamina D

El déficit de vitamina D es uno de los más habituales en España. El sol es la primera fuente de este nutriente que también encontramos en algunos alimentos. Si optamos por suplementos, Boticaria García cuenta en este vídeo cuál es el "combo ganador".

Boticaria García habla en Zapeando de déficit de nutrientes y suplementos. Uno de los típicos síntomas es la fatiga, que suele estar relacionada con la falta de hierro o de vitamina D.

En el caso de la vitamina D, los niveles bajos suelen asociarse con cansancio, debilidad muscular y falta de energía, lo que suele mejorar con los suplementos. Este es uno de los déficits más frecuentes, sobre todo en personas que no pasan mucho tiempo bajo el sol.

En España, el 80% de la población tiene niveles bajos de vitamina D, porque aunque tenemos mucho sol, "la vida moderna nos encierra debajo de un techo", apunta Boticaria. También está el factor de la edad, ya que a partir de los 40 nuestra piel pierde eficacia para sintetizar vitamina D.

Aunque, señala Boticaria, la "vitamina D es especial" porque está más relacionada con el sol que con la alimentación, hay algunos alimentos que aportan este nutriente, como los pescados grasos (salmón, sardinas, atún), el hígado de ternera, la yema de huevo, la leche entera o la mantequilla.

Aún así, lo más recomendable sigue siendo "esos 15 minutitos al sol". Sin embargo, si optamos por tomar algún suplemento de vitamina D, Boticaria recomienda la vitamina D3, el colecalciferol, que "es la forma que mejor imita el ritmo de tu propio organismo". Si ya queremos el "combo ganador", hay que buscar suplementos con vitamina D3 y K2.

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