VÍDEO | ¿Ha enviado Maxi Iglesias un mensaje a Aitana Sánchez-Gijón a través de sus redes?

El actor ha subido una fotografía a través de sus redes sociales que, además, va acompañada de una frase que podría ser un guiño dirigido, directamente, a la actriz.

Hace unos días se publicaban en la revista 'Lecturas' unas fotografías en las que se podía ver a los actores Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias dándose un apasionado beso. Como contaban en la publicación, la pareja disfruto de una cena en Madrid y, días después, se pudo ver al actor visitar la casa de la actriz con una botella de vino.

No se ha podido confirmar si ambos comparten algo más que una amistad. Pero una de las últimas publicaciones de Iglesias en Instagram podría ser un guiño hacía Sánchez-Gijón.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el actor ha subido un storie en el que se puede ver una fotografía del cielo acompañado del texto 'Un pequeño paseo por las nubes'.

Y es que una de las películas más conocidas de la actriz se titula, precisamente, 'Un paseo por las nubes'. Aitana protagonizó este film donde actuó junto a Keanu Reeves o Anthony Quinn.

"Con esto ya lo tenéis todo", afirma Quique Peinado. "Igual le ha hecho tilín la azafata", comenta Dani Mateo. "Que no", responde Virginia Riezu, "estáis todos fuera del salseo, esto va por Aitana".

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