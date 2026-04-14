VÍDEO | Boticaria García advierte sobre la melatonina contra el insomnio: "No es una pastilla para apagar el cerebro todos los días"

La melatonina se ha convertido en lo más recurrido para quienes no pueden conciliar el sueño. Sin embargo, Boticaria García advierte en este vídeo de que "no debería usarse de forma crónica sin supervisión".

Los suplementos son los protagonistas de la sección de Boticaria García, que analiza algunos síntomas típicos de nuestro día a día, como la fatiga, relacionada con niveles bajos de vitamina D, o el insomnio.

Para lo segundo, el producto estrella es la melatonina, que según las autoridades europeas contribuye a reducir el tiempo necesario para dormirse, así como la sensación de jet lag.

Sin embargo, Boticaria habla de una "letra pequeña" en la melatonina: "Funciona mejor cuando hay un problema de ritmo circadiano. Es decir, gente que se dedica a horarios o turnos desordenados o cuando te vas de viaje".

De este modo, avisa que la melatonina "no es una pastilla para apagar el cerebro todos los días", por lo que "no debería usarse de forma crónica sin supervisión, porque su papel principal es decirle al cuerpo que es de noche, no sedarte".

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