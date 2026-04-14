"¡Déjame en paz!": la primera clase de defensa personal que no necesita recurrir a la violencia, en vídeo

"Solo necesitas un tono contundente y quince amigas que vayan contigo a todos lados", comenta Virginia Riezu sobre esta clase de defensa personal que apuesta por la palabra en lugar de la violencia.

Si estás interesado o interesada en hacer algún tipo de actividad, no busques más. Zapeando ha encontrado una clase de defensa personal de lo más innovadora, ya que no emplea ningún tipo de violencia.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo transcurre una de estas clases, en la que la profesora empuja aleatoriamente a algunas de sus alumnas. Su reacción es enfrentarse a ella, levantar las manos y decirle "déjame en paz", lo que después repiten en 'coro' el resto de participantes.

"Es muy efectivo. Solo necesitas un tono contundente y quince amigas que vayan contigo a todos lados", reacciona Virginia Riezu.

Dani Mateo propone seguir esta técnica y que "los de Zapeando vayamos siempre juntos". De este modo, si alguno se encuentra con "uno un poco tocaete a la una de la mañana", el resto puede decirle "déjame en paz".

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