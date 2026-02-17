VÍDEO | Miki Nadal alucina con cómo han celebrado en China el Año Nuevo: "El dineral que se gastan..."

En el Festival de la Primavera, que se celebra para conmemorar el primer día del año, han incluido desde actuaciones musicales a espectáculos pirotécnicos y de drones.

Esta noche ha comenzado el Año Nuevo Chino. "Es el año del Caballo de fuego", señala Quique Peinado, "un signo asociado con la vitalidad y con los nuevos comienzos". Para conmemorar este día se ha celebrado en China el Festival de la Primavera, con una gala en la que, como indica el zapeador, "han tirado la casa por la ventana".

La gala incluyó espectáculos tradicionales, actuaciones musicales e, incluso, robots humanoides bailando y haciendo acrobacias. "No se ha visto, pero antes de salir les dijeron a los robots: 'Eh, ¿cómo están los máquinas?", comenta Cristina Pedroche.

También llevaron a cabo un espectáculo de fuegos artificiales y otro de drones. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, formaron en el cielo diferentes formas como, por ejemplo, un caballo o un dragón

"Madre mía el dineral que se gastan los chinos en el espectáculo de Nochevieja", comenta Miki Nadal, "y lo peor es que lo financian con lo que nos sacan a nosotros por vendernos los cotillones a tres euros".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.