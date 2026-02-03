Paco Jiménez detalla las claves del plan del Gobierno para regular las redes sociales: "Ponen el punto de mira en jefazos como Musk"

El Gobierno anuncia nuevas medidas para regular el uso de redes sociales. La propuesta busca proteger a los menores y hacer responsables a las plataformas digitales. En Zapeando, el periodista Paco Jiménez Santos explica en qué consiste este plan oficial.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. El objetivo es reforzar la protección de los jóvenes en el entorno digital y limitar los riesgos que existen en estas plataformas.

Para analizar esta iniciativa, el programa Zapeando invitó al plató al periodista de investigación Paco Jiménez Santos. El colaborador dejó claro desde el inicio que se trata de una medida firme y con amplio alcance. "La cosa va muy en serio", aseguró.

Según explicó, "se trata de un paquete legislativo que lo que pretende es que las plataformas digitales sean un espacio saludable". Entre los cambios más importantes, Paco Jiménez destacó que "se eleva la edad mínima para poder registrarse en las redes sociales de 14 años a 16".

Además, las plataformas digitales estarán obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad. Con esta decisión, España se sumará a países como Francia y Australia, donde ya existen leyes similares para regular el acceso de los menores a las redes.

El periodista también señaló que el Gobierno quiere señalar directamente a los grandes responsables de estas plataformas. "El Gobierno también pone el punto de mira en jefazos como Mark Zuckerberg o Elon Musk. La idea es que los directivos de estas plataformas sean legalmente responsables de las infracciones que se estén cometiendo en ellas".

En este sentido, explicó que los responsables podrían enfrentarse a consecuencias penales si no eliminan contenidos de odio o ilegales. Además, "se pasará a considerar deliro la manipulación de los algoritmos de estas redes y se va a crear un sistema de rastreo que permita establecer una huella de odio para aquellos que hayan dejado este tipo de mensajes".

