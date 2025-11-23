Starmer insiste en que Andrés de Inglaterra comparta la "información relevante" que tenga sobre el caso Epstein

El príncipe Andrés prepara su defensa contra las acusaciones de mantener relaciones sexuales con una menor

Los detalles El primer ministro británico ha pedido a Andrés Mountbatten-Windsor que comparta cualquier detalle en su poder en relación con el delincuente sexual según declaraciones desde Johannesburgo (Sudáfrica) -donde se celebra la cumbre del G20-.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha instado a Andrés Mountbatten-Windsor a compartir cualquier información sobre el caso de Jeffrey Epstein, acusado de dirigir una red de prostitución y tráfico de menores. Starmer, sin mencionar directamente al hermano del rey Carlos III, enfatizó que cualquier persona con información relevante debería revelarla. A pesar de negar su implicación, el rey Carlos III retiró a Andrés su título de príncipe y lo expulsó de su residencia en Windsor. Andrés había renunciado previamente a sus títulos, alegando que las acusaciones distraían del trabajo real. Epstein fue arrestado en 2019 y hallado muerto en su celda.

La relación del expríncipe Andrés con el fallecido Jeffrey Epstein, que fue acusado de tráfico y abuso sexual de menores y condenado por dirigir una red de prostitución, sigue desatando polémicas a día de hoy. Hace unos días, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos revelaba unos 20.000 documentos del patrimonio del criminal que incluyen miles de emails del magnate y delincuente sexual, hallado muerto en prisión en 2019.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha pedido a Andrés Mountbatten-Windsor que comparta cualquier detalle en su poder en relación con el caso Epstein después de que el antes conocido como príncipe Andrés se negara a testificar en el marco de esta investigación.

Si bien Starmer no ha aludido directamente al hermano del rey Carlos III, sí ha defendido que, como "principio general", cualquiera que tenga "información relevante" sobre el caso debería "estar dispuesto a revelarla".

"No haré comentarios sobre su caso en particular. Pero el principio general que he mantenido durante mucho tiempo es que cualquiera que tenga información relevante en relación con este tipo de casos debe aportar esas pruebas a quienes las necesiten. Esa sería mi posición general al respecto", ha sentenciado el británico, según declaraciones desde Johannesburgo (Sudáfrica) -donde se celebra la cumbre del G20- recogidas por DPA.

Sin título ni mansión

Pese a haber negado en reiteradas ocasiones su implicación en delito alguno, el rey Carlos III retiró oficialmente el título de príncipe a su hermano Andrés a principios de este mes, tal y como había anunciado previamente la Casa Real británica en medio de las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto.

Esta confirmación llegó apenas una semana después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés había anunciado durante el mes de octubre que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -el hijo de Isabel II-, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

