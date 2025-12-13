Trump vuelve a excusarse y resta importancia a las nuevas fotografías con Epstein: "No es para tanto"

Los detalles Tras la publicación de 19 nuevos documentos, el presidente de Estados Unidos asegura que no ha visto las imágenes pero que "todo el mundo conocía" al pederasta: "Tiene fotos con todo el mundo ".

Una fotografía de Donald Trump rodeado de mujeres en una fiesta organizada por Jeffrey Epstein ha reavivado la polémica sobre las conexiones del expresidente de Estados Unidos con el pederasta. Trump, que asegura no haber visto la imagen, insiste en que Epstein era conocido por todos y que muchas personas tienen fotos con él. Sin embargo, no es el único vinculado a Epstein; figuras como Bill Gates, el príncipe Andrés, Bill Clinton y Woody Allen también aparecen en imágenes relacionadas con el caso. Los demócratas, comprometidos con la transparencia, continúan revelando documentos y fotos que destacan las conexiones de Epstein con poderosos personajes, aunque ninguna muestra conducta sexual inapropiada.

Donald Trump sonriente y rodeado de seis mujeres. Es una de las últimas fotografías de las fiestas que organizaba el pederasta Jeffrey Epstein difundidas por los demócratas que han vuelto a poner al presidente de Estados Unidos en el centro de la polémica.

En la imagen se aprecia claramente cómo el líder republicano está de lo más agusto e incluso sujeta a una de las presentes por la cintura. Imagen que el magnate asegura no haber visto.

"No lo he visto, pero todo el mundo conocía a Epstein. Estaba por todo Palm Beach. Tiene fotos con todo el mundo", ha asegurado.

Por tener, el pederasta, que se quitó la vida en su celda en 2019, tenía fotografías con y de Trump, incluso conservaba una foto de una caja de preservativos con la cara del presidente y la frase "Soy enorme".

Sin embargo, el republicano insiste en restarle importancia: "Casi cientos y cientos de personas tienen fotos con él. Así que no es para tanto. No sé nada al respecto".

Bill Clinton o Woody Allen

Pero Trump no es el único que parece en estas imágenes. Otras personalidades poderosas han sido relacionadas con el pederasta, como el multimillonario y filántropo Bill Gates, el entonces príncipe Andrés, el expresidente Bill Clinton, que hasta firma esta imagen, o el cineasta Woody Allen.

Por su parte, Epstein incluso guardaba instantáneas de los juguetes sexuales que poseía. En total, 19 fotos que forman parte de los más de 95.000 archivos del pederasta que poco a poco llegan a manos de los demócratas tras aprobarse la publicación de todos los documentos del caso.

"Muchas son perturbadoras. Estamos comprometidos con la transparencia y la verdad. Conseguiremos justicia para los supervivientes", dicen los demócratas.

Solo unas horas después, reveleron otras 70 imágenes. Del delincuente, de su isla privada o de una calabaza con la cara de Trump. Ninguna muestra conducta sexual inapropiada y tampoco se sabe de dónde son o quién las hizo, pero sí ponen de manifiesto las relaciones de estos hombres poderosos con Epstein.

