Así era la estrecha relación de Ana Obregón con Jeffrey Epstein durante su etapa en Nueva York

Los detalles La actriz y el magnate se hicieron inseparables durante el tiempo que Ana Obregón estuvo en Nueva York. De hecho, ella llegó a decir que fue "el hombre perfecto del que nunca se enamoró".

Las recientes revelaciones de fotografías del pasado que vinculan a Ana Obregón con Jeffrey Epstein han generado controversia. La actriz ha expresado su desagrado por ser asociada con el magnate, calificándolo de "depravado". Obregón ha negado las afirmaciones del The New York Times sobre que Epstein amasó su fortuna gracias a una recompensa de su familia y otras españolas. En su libro de 2012, describe a Epstein como un "ángel de la guarda" en Nueva York, pero ahora reniega de esa amistad. Afirma que sus elogios hacia Epstein fueron escritos antes de conocerse su verdadera naturaleza como pederasta.

Las fotografías del pasado que han salido a la luz de Ana Obregón y Jeffrey Epstein han colocado a la actriz en el ojo de la polémica. "Me pone nerviosa que unan mi nombre con el de un depravado de esa magnitud. Es asqueroso", ha llegado a reconocer en 'Y ahora Sonsoles'.

Ahora, niega parte de la investigación del The New York Times que dice que el magnate y pederasta comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz Ana Obregón y otras familias españolas, quienes le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra. "Lo que ha salido de mi familia es falso", ha destacado.

Sin embargo, lo cierto es que en lo personal derrochaba buenas palabras, como él también hacía, según cuenta la actriz en su libro de 2012, para cortejarla.

"Me alojó en su espectacular piso dos semana. A veces me mandaba la limusina para recogerme en la pizzería", destacaba en ese momento. Precisamente, en ese establecimiento trabajaba para sacarse unos dólares al inicio de su estancia en la Gran Manzana.

Ella y Epstein se hicieron inseparables, como bien escribió la actriz en su libro. De hecho, llego a decir que "Jeff", nombre por el que le llamaba y que demuestra la confianza que tenía con él, era "el hombre perfecto del que nunca se enamoró".

En el libro le pone por las nubes. "Jeff se convirtió en mi ángel de la guarda en Nueva York.", llegó a afirmar. Un ángel caído del que ahora reniega duramente, cual Lucifer.

"Es un ser repugnante. Me repugna haber sido su amiga", ha confesado. Ana Obregón recuerda que, aunque se publicara después, todas esas palabras elogiando a Epstein se escribieron "mucho antes" de saberse que era un pederasta y un proxeneta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.