Así fue el encuentro de Gotzon Mantuliz con una anaconda en Brasil, en vídeo: "No nos planteábamos si podía pasar algo"

El fotógrafo viajó hasta Brasil con Miguel Ángel Muñoz donde, de manera fortuita, tuvieron un encuentro con este reptil de grandes dimensiones. Mantuliz y el actor se sumergieron en el río y pudieron grabarla a muy poca distancia.

En 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de Gotzon Mantuliz en laSexta, el fotógrafo se está enfrentando a numerosos animales salvajes para poder fotografiarles. No lo hace solo ya que va acompañado de personas muy conocidas.

Mantuliz viajó en la última entrega a Brasil junto al actor Miguel Ángel Muñoz. Su objetivo era poder fotografiar a un jaguar, pero, además, también tuvieron la oportunidad de ver en vivo a otro peligroso animal: la anaconda.

Este reptil puede llegar a medir ocho metros de largo. Primero encontraron una muda de piel del animal, pero, poco después, sorprendieron a un ejemplar de anaconda. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el animal se estaba sumergiendo en el río.

El fotógrafo se sumergió en el río con su cámara para poder grabarla. Muñoz afirma que el reptil era "como un tren inacabable". "No sabía cómo ponerme, estaba flipando con el corazón a mil", comparte. Gotzon cuenta que su encuentro con la anaconda fue "muy fortuito".

"Teníamos dos días y era como una lotería", explica. "No nos planteábamos si podía pasar algo", confiesa. Gotzon explica que los ataques por parte de animales "son muy raros" si se hacen las cosas bien. Mantuliz explica que tuvieron la suerte de poder ver una anaconda muy grande y, debido a su tamaño, "no suponíamos un peligro para ella". "Nosotros estuvimos muy cautelosos y fue ella la que se acercó", explica, "estaba tranquila".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.