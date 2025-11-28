Sonia y Selena se separan (otra vez) por "decisión unilateral" de una de las cantantes: "Era un situación insostenible"

Los detalles Sonia Madoc asegura que se ha "visto obligada" a dar el paso por "determinados incumplimientos y circunstancias ajenas" a su voluntad.

El dúo musical Sonia y Selena ha vuelto a separarse apenas un año después de su regreso, dejando a sus fans desolados. La disolución fue decidida por Sonia Madoc debido a divergencias, según informó su agencia de representación, que lamentó no poder cumplir con las actuaciones pactadas. Sonia expresó su pesar por no continuar con el proyecto debido a una situación insostenible y agradeció el apoyo de sus seguidores. Por su parte, Madoc negó incumplimientos contractuales atribuidos a ella. Conocidas por su éxito "Yo quiero bailar", el dúo se reunió en 2024 para ofrecer nuevos conciertos, pero nuevamente se separaron.

"Un día triste para el pop nacional". Apenas un año después de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena ha vuelto a dejar huérfanos a sus fans. El grupo ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc, "debido a varias divergencias", ha informado la agencia de representación Equipo Locamente Talent que pide disculpas por no poder cumplir con todas las "actuaciones pactadas".

"Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno", ha añadido la agencia en un comunicado que hizo público este jueves a través de las redes sociales.

Así, señalan que el legado de Sonia y Selena "seguirá vivo": "Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos".

"Gracias por haber bailado juntos toda la noche", ha agregado la agencia de representación en su publicación en su perfil de Instagram, en la que los fans han revelado que reciben la noticia "como un jarro de agua fría".

"Una situación insostenible"

Horas después, Sonia lanzaba un comunicado en sus redes sociales: "Lamento profundamente no haber podido continuar con una iniciativa tan querida y que tantas alegrías nos ha brindado. La decisión que me he visto obligada a adoptar responde a una situación insostenible, derivada de determinados incumplimientos y circunstancias ajenas a mi voluntad, que han impedido que pudiera seguir adelante como siempre he defendido: con profesionalidad, compromiso y respeto".

"Quiero agradecer de corazón el apoyo, el cariño y la fidelidad de quienes habéis bailado, cantado y compartido con nosotras cada etapa. Vosotros habéis sido siempre la verdadera fuerza del grupo. Seguiré trabajando con ilusión en mis próximos proyectos musicales, profundamente agradecida por todo lo que este camino ha significado", ha expuesto a su vez.

De su lado, Madoc ha manifestado que el comunicado emitido por la agencia de representación "contiene afirmaciones" que le atribuyen "de forma indebida un presunto incumplimiento contractual": "Tales manifestaciones no se ajustan a la realidad y afectan de manera directa tanto a mi imagen profesional como a mi persona".

Su reunión diez años después

El dúo musical formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Rodríguez (Castellón, 1975), la morena, se conocieron en el año 2000 en el estudio del productor Xasqui Ten y un año después lanzaron su conocida canción 'Yo quiero bailar'.

Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella, pero la colaboración tampoco cuajó. En 2024 anunciaron su reunión, esta vez "desde la armonía, desde el buenrollismo" y de hacerlo por su "propia voluntad", para ofrecer sus primeros conciertos en décadas y participar en Benidorm Fest 2025 con 'Reinas'.

