Iñaki Urrutia desvela en Zapeando la lista de invitados para su boda: "De los dos presentadores que tiene este programa, a uno no"

Miki Nadal arrancó la tarde en Zapenado con mucho humor. El presentador bromeó con la vuelta de Iñaki Urrutia de sus vacaciones y aprovechó para sacarle detalles de su próxima boda. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Una tarde más arranca Zapeando y, como es habitual, Miki Nadal presenta a los zapeadores con su particular sentido del humor: "Con unos colaboradores fantásticos… bueno, tres de ellos. El otro que ha venido no me apetecía verle".

La presentación desató las risas en el plató, ya que todos sabían que se refería a Iñaki Urrutia, quien, según Nadal, "vuelve de vacaciones y no me gusta nada", dijo entre bromas.

El presentador aprovechó también para hablar con Iñaki sobre su boda, una noticia que, según confesó, desconocía hasta hace poco: "Me viene mal, porque viene ilusionado. Me he enterado de que te vas a casar, yo no estaba aquí cuando lo contaste. ¿A quién has invitado?".

"¡Dilo, dilo! Que lo sepa toda España", animó Maya Pixelskaya. Y Urrutia no dudó en responder con ironía: "De los dos presentadores que tiene este programa, a uno no".

