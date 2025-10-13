Nacho García y Maya Pixelskaya se enfrentan en un divertido reto: el 'Singing Whisper Challenge'

Los zapeadores deben adivinar una canción sin oírla y tan solo leyendo los labios del otro. No son los primeros en enfrentarse a este reto. Jimmy Fallon y Jennifer Lopez jugaron a este divertido juego en 'The Tonight Show'.

Jennifer Lopez fue entrevistada en por Jimmy Fallon y, como es habitual en el programa, el presentador decidía jugar a un divertido juego con ella titulado 'Singing Whisper Challenge'. "Es el reto de adivinar una canción sin oírla solo leyendo los labios", explica Quique Peinado.

Dani Mateo propone a Nacho García y Maya Pixelskaya que se sometan al mismo reto. "Esta 'tontá' tenemos que probarla", afirma el presentador. "Es barata", añade Quique Peinado. El zapeador es el primero en adivinar la canción que, en este caso, es 'Diva' de Melody.

Nacho la adivina rápidamente. "No dudo de Nacho, pero, intentad susurrar más bajito", comenta Dani. La siguiente canción es 'Fiesta' de Raffaella Carrà y, al igual que Nacho, Maya la adivina muy rápido. Nacho debe adivinar la tercera canción que es 'Gasolina' de Daddy Yankee.

El zapeador demuestra que es un experto en leer los labios ya que descubre qué canción es muy rápido. 'Wannabe', de Spice Girls, es el último tema. Y, aunque a Maya le cuesta un poco más entender que susurra Nacho, finalmente, acierta la canción.

