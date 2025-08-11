Miki Nadal y Nacho García se enfrentan en el primer concurso de imitadores de perros feos: "Ha clavado la mirada"

En California eligieron al perro más feo del mundo y en Zapeando ha organizado un divertido concurso imitando a estos perros. Los zapeadores compiten por ser el mejor imitador, todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

En California eligieron al perro más feo del mundo y en Zapeando han querido recrear ese concurso, pero con un toque especial: serán los propios zapeadores quienes imiten a los canes para competir.

Los concursantes del primer concurso de imitadores de perros feos son Miki Nadal y Nacho García. En la primera ronda tienen que imitar a Petunia. Ambos lo dan todo, pero según Maya Pixelskaya, Nadal "ha clavado la mirada de Petunia".

Después de la segunda ronda, Quique Peinado y Mónica Cruz son los encargados de decidir el ganador. Sin embargo, Quique le cede toda la responsabilidad a Mónica: "Mónica es actriz, tiene más experiencia y le gustan mucho los perros".

Tras pensarlo durante un buen rato, Mónica se decanta por Miki Nadal: "Ha pillado cosas muy sutiles". "Es un orgullo", asegura Nadal al conocer el veredicto.