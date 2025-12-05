VÍDEO | Las hermanas Niky sorprenden con su aguda interpretación del villancico 'Campanas mil'

Estas dos hermanas han subido a sus redes sociales un vídeo en el que se animan a cantar un villancico para poner música a las fiestas. No te pierdas su interpretación en el vídeo principal.

Con la llegada de diciembre el espíritu navideño ya ha comenzado a conquistar todos los espacios y es habitual empezar a escuchar villancicos. Zapeando ha descubierto, como anuncia Cristina Pedroche, "el villancico definitivo de este 2025".

La zapeadora presenta el villancico de las hermanas Niky y, como señala, la canción "es difícil de superar". Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, las hermanas cantan el villancico 'Campanas mil', pero lo hacen en un tono muy agudo.

Las hermanas se atreven, incluso, a cantar a dos voces y hacen sus propios efectos con la voz. "Ojalá se abriera el plano y descubrir que cantan así porque alguien les está pellizcando", comenta Quique Peinado.

"Dan notas, ninguna está en el sitio que debería, pero darlas... las dan", añade Nacho García. "Cristo nació porque no estaban ellas", afirma Dani Mateo. "Las criticáis y Rosalía ha hecho una canción en el mismo tono", comenta, irónica, María Gómez.

