"¿Habrá algún regalito para papi?": Pilar Eyre desvela la frase del rey Juan Carlos la primera vez que cobró una comisión

Pilar Eyre recuerda la primera vez que el rey Juan Carlos cobró por un acto: "Fue en 1968, que un amigo suyo abrió un club y le invitó a inaugurarlo y él preguntó si habría un regalito para papi".

Pilar Eyre analiza en este vídeo en el plató de El Intermedio las memorias del rey Juan Carlos y su polémico vídeo. "Era horroroso, parecía que iba maquillado", afirma la periodista, que destaca que "el rey habla de Cataluña en una visita que hizo cuando le coronaron": "En ese momento no se hablaba con la reina porque le había encontrado con otra mujer en una finca de caza y fue cuando la reina se quiso ir a India".

Dani Mateo ironiza afirmando que "el rey era un emprendedor que hacía negocios para España". Pilar Eyre recuerda cuándo fue la primera vez que el rey Juan Carlos cobró por un acto: "Fue en 1968, que un amigo suyo abrió un club y le invitó a inaugurarlo y el rey se atrevió a preguntar si habría un regalito para papi". "Creo que fue la primera vez que cobró una comisión por algo", señala Pilar Eyre, que confiesa cuál es la revelación de las memorias del emérito que más le ha escandalizado.

"Está todo el rato contando cosas", afirma Pilar Eyre, que destaca "una cosa que cuenta de la infanta Cristina": "Habla de su hija y dice que siempre tiene remordimientos con ella porque cuando pasó el caso Noos, porque a Iñaki Urdangarin le condenaron porque el malo era su socio y tenía un abogado muy malo". "La pobre Cristina de rebote fue condenada y le insinuaba que dejara el título de duquesa de Palma y ella decía que no porque entonces se creerán que es culpable", cuenta Eyre, que recuerda que "lo primero que luego hizo el rey Felipe al ser rey fue quitar el título a su hermana".

Por último, Pilar Eyre destaca que Iñaki Urdangarin está preparando sus memorias para enero. Puedes ver la reacción de El Gran Wyoming en este vídeo.

