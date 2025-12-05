Wyoming explota contra Ayuso tras el escándalo del Hospital de Torrejón: "La culpa será de Sánchez o de ETA"

"Así es Ribera Salud, si tienes un tratamiento costoso no te atienden y si tienes conciencia, directamente te ponen de patitas en la calle", afirma El Gran Wyoming tras el caso del Hospital de Torrejón de Ardoz.

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan toda la polémica sobre el hospital de Torrejón de Ardoz. "Hemos conocido que la empresa gestora del centro, Ribera Salud, despidió a cuatro directivos que denunciaron las instrucciones del CEO, Pablo Gallart,, de aumentar las listas de espera del hospital, priorizando el negocio por encima de los pacientes".

Tras escuchar los audios de Gallart, El Gran Wyoming no da crédito y destaca en el plató de El Intermedio de forma rotunda: "Así es Ribera Salud, si tienes un tratamiento costoso no te atienden y si tienes conciencia, directamente te ponen de patitas en la calle". Sandra Sabatés, por su lado, explica que "la principal decisión de la empresa ha sido apartar al CEO del Hospital de Torrejón, pero sigue siendo el CEO de la compañía, que gestiona muchos otros centros sanitarios en el país".

"Sé que muchos pensáis que este directivo merecía ser despedido inmediatamente", afirma El Gran Wyoming, que reflexiona en el vídeo: "Parece que han optado por esconderlo, lo que no sabemos es dónde, si yo fuera ellos le metería en una lista de espera, que con lo que le gusta alargarla, no volveríamos a escuchar un audio suyo hasta 2028". Además, el presentador presenta 'CEO va al hospital': "Le acaban ingresando, pero no en planta, sino un pastón en la cuenta bancaria".

Por otro lado, El Gran Wyoming denuncia el silencio de Isabel Díaz Ayuso sobre este caso: "Me parece raro, con la de veces que ella ha defendido este modelo de gestión". "Sabemos que al final la culpa de todo no es de Ribera Salud, sino de Sánchez, o de ETA, o de Sánchez que se ha metido en ETA", ironiza Wyoming, que afirma tajante: "Ya sé que ninguno tiene que ver con la sanidad madrileña, pero parece que Ayuso tampoco y ahí está, de presidenta".

